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Россиянам в Кабуле посоветовали не покидать свои дома и сохранять спокойствие

Ранее в Посольстве РФ пообещали помочь всем соотечественникам, желающим покинуть Афганистан.

16 августа, 08:07
<p>Фото © ТАСС/EPA</p>

Фото © ТАСС/EPA

Россиянам, находящимся в Кабуле, не следует лишний раз покидать свои дома и привлекать к себе внимание. Такие рекомендации в эфире радиостанции "Эхо Москвы" дал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"[Россиянам в Афганистане рекомендуется] сохранять спокойствие, без лишней необходимости не выходить из дома, не привлекать к себе внимания до полного прояснения ситуации", сказал Кабулов.

Посольство РФ в Кабуле пообещало помочь россиянам уехать из Афганистана

Посольство РФ в Кабуле пообещало помочь россиянам уехать из Афганистана

Напомним, после того как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан"*. Боевики взяли под контроль всю территорию страны и вошли в столицу — Кабул. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул родину.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Хаос в аэропорту Кабула, флаг "Талибана" над президентским дворцом: Хроника обострения в Афганистане

Хаос в аэропорту Кабула, флаг "Талибана" над президентским дворцом: Хроника обострения в Афганистане

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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