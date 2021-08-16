Россиянам в Кабуле посоветовали не покидать свои дома и сохранять спокойствие

Россиянам, находящимся в Кабуле, не следует лишний раз покидать свои дома и привлекать к себе внимание. Такие рекомендации в эфире радиостанции "Эхо Москвы" дал спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

"[Россиянам в Афганистане рекомендуется] сохранять спокойствие, без лишней необходимости не выходить из дома, не привлекать к себе внимания до полного прояснения ситуации", — сказал Кабулов.

Напомним, после того как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан"*. Боевики взяли под контроль всю территорию страны и вошли в столицу — Кабул. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул родину.