В Иркутской области лихач без прав погиб в ДТП, уходя от полицейской погони

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В Иркутской области 32-летний мужчина попытался уйти от полицейской погони и погиб в ДТП, которое сам же и устроил. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл накануне вечером в Усть-Куте. В полицию поступила информация о том, что по городу ездит Toyota Corolla, водитель которой, вероятно, пьян. Инспекторы иномарку обнаружили, вот только останавливаться водитель не собирался. В ходе погони лихач вылетел на встречку, где столкнулся с внедорожником Nissan X-Trail.

"От полученных в результате ДТП травм водитель "тойоты" скончался на месте, медицинская помощь потребовалась двум его пассажирам, а также мужчине и женщине, которые передвигались на "ниссане", — рассказали в управлении.

Как выяснилось в ходе проверки, у погибшего 32-летнего водителя вовсе не было прав на управление транспортным средством, а в момент ДТП он не был пристёгнут ремнём безопасности.