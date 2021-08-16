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В Иркутской области лихач без прав погиб в ДТП, уходя от полицейской погони

В результате аварии пострадали два его пассажира, а также мужчина и женщина из автомобиля, в который он влетел.

16 августа, 07:56

Видео © ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области 32-летний мужчина попытался уйти от полицейской погони и погиб в ДТП, которое сам же и устроил. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошёл накануне вечером в Усть-Куте. В полицию поступила информация о том, что по городу ездит Toyota Corolla, водитель которой, вероятно, пьян. Инспекторы иномарку обнаружили, вот только останавливаться водитель не собирался. В ходе погони лихач вылетел на встречку, где столкнулся с внедорожником Nissan X-Trail.

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Видео 18+: Камеры сняли, как иномарка влетела в толпу людей на остановке в Москве

"От полученных в результате ДТП травм водитель "тойоты" скончался на месте, медицинская помощь потребовалась двум его пассажирам, а также мужчине и женщине, которые передвигались на "ниссане", — рассказали в управлении.

Как выяснилось в ходе проверки, у погибшего 32-летнего водителя вовсе не было прав на управление транспортным средством, а в момент ДТП он не был пристёгнут ремнём безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве 16-летняя девушка села за руль автомобиля и устроила ДТП, в результате которого скончалась.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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