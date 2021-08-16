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Эксперт по инвестициям рассказал, куда выгодно вложить 10 тысяч рублей

Специалист считает, что самые безопасные капиталовложения — это классический депозитный счёт в банке и облигации.

16 августа, 07:47
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Инвестор и автор курса по финансовому планированию Эрик Розенфельд поделился правилами грамотного инвестирования. Так, в первую очередь нужно знать, что там, где выше доходность, там выше и риски. Розенфельд назвал четыре правила, которые помогут эффективно вложить небольшую сумму, например, десять тысяч рублей. Специалист считает, что самые безопасные капиталовложения — это классический депозитный счёт в банке и облигации.

"Если вы не удовлетворены доходностью депозитного счёта, следующий вариант — облигации, государственные или какой-нибудь организации. Там доходность будет несколько больше — не 4−5%, а уже 6−7%", — рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что 10−15% дохода — это фонды, которые позволяют купить часть акции или инвестиционный пай. Акции — уже более смелый шаг, они могут как взлететь, так и рухнуть.

"Если хочется, чтобы эти десять тысяч принесли максимальную прибыль, надо покупать так называемые недооценённые акции, которые стоят меньше, чем должны стоить на рынке", — советует он.

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Но, по мнению эксперта, прежде всего нужно оценить риски. Одно из главных правил — нельзя использовать последние деньги. По его мнению, если выдернуть их из семейного бюджета в надежде из десяти тысяч сделать 100 тысяч, скорее всего, деньги будут потеряны. Финансист пояснил, что потеря средств, не влияющих на вашу жизнь, не обернётся катастрофой, поэтому само ваше поведение и отношение к акциям будет другим.

Ранее эксперт по инвестициям Андрей Русецкий рассказывал, что поможет быстрее накопить на пенсию. Для этих целей, по мнению специалиста, лучше всего подойдут акции и облигации, однако важно их соотношение. Оно зависит от того, когда человек решил заняться инвестированием.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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