В МИД РФ назвали захват Кабула талибами неожиданностью

Захват столицы Афганистана боевиками радикального движения "Талибан"* стал неожиданностью для российской стороны. В МИД РФ считают, что переход власти — результат провала США, а не достигнутых договорённостей, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замир Кабулов.

"Мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы она ни была, всё-таки будет ещё какое-то время оказывать сопротивление", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он пришёл к выводу, что Москва была слишком оптимистична в оценке качества вооружённых сил страны, которых подготовили военные США и НАТО. По его словам, армия побросала всё при первом выстреле.