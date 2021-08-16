В МИД РФ назвали захват Кабула талибами неожиданностью
По мнению Кабулова, российская сторона слишком оптимистично оценивала подготовку вооружённых сил Афганистана.
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Захват столицы Афганистана боевиками радикального движения "Талибан"* стал неожиданностью для российской стороны. В МИД РФ считают, что переход власти — результат провала США, а не достигнутых договорённостей, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замир Кабулов.
"Мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы она ни была, всё-таки будет ещё какое-то время оказывать сопротивление", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Он пришёл к выводу, что Москва была слишком оптимистична в оценке качества вооружённых сил страны, которых подготовили военные США и НАТО. По его словам, армия побросала всё при первом выстреле.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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