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В МИД РФ назвали захват Кабула талибами неожиданностью

По мнению Кабулова, российская сторона слишком оптимистично оценивала подготовку вооружённых сил Афганистана.

16 августа, 07:51
<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/MIDRussia/photos/a.265191980246917/2564299193669506/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MIDRussia</a></p>

Фото © Facebook/MIDRussia

Захват столицы Афганистана боевиками радикального движения "Талибан"* стал неожиданностью для российской стороны. В МИД РФ считают, что переход власти — результат провала США, а не достигнутых договорённостей, заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Замир Кабулов.

"Мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы она ни была, всё-таки будет ещё какое-то время оказывать сопротивление", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он пришёл к выводу, что Москва была слишком оптимистична в оценке качества вооружённых сил страны, которых подготовили военные США и НАТО. По его словам, армия побросала всё при первом выстреле.

"Талибан" обещал, что в состав нового правительства войдут не только члены движения

"Талибан" обещал, что в состав нового правительства войдут не только члены движения

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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