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Талибы взяли под охрану здание Посольства России в Кабуле

Часть сотрудников дипмиссии намерены отправить в отпуск или эвакуировать, чтобы не создавать слишком "большое количество присутствия" российских представителей в исламской республике.

16 августа, 08:13
<p>Фото © Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Sayed Khodaiberdi Sadat / Anadolu Agency via Getty Images

Боевики радикальной исламской организации "Талибан"* взяли под охрану внешний периметр Посольства России в Кабуле. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Они уже взяли под охрану внешний периметр посольства России. Завтра (17 августа. — Прим. Лайфа) с послом они будут обговаривать уже детали на более долгосрочную перспективу. Российские граждане афганского происхождения, их несколько сотен, часть из них уже была эвакуирована. <...> В настоящий момент у меня данных нет о конкретных обращениях владельцев российских паспортов о срочной эвакуации", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Кабулов уточнил, что Россия имеет относительно большое посольство в Афганистане — там работают около 100 человек. Часть сотрудников будет отправлена в отпуск или эвакуирована каким-то иным образом. Такие меры будут приняты, чтобы не создавать слишком "большое количество присутствия" российских представителей в исламской республике.

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А вот китайское посольство в Кабуле функционирует в обычном режиме, несмотря на захват столицы Афганистана движением "Талибан". Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Посольство Китая в Кабуле работает в обычном режиме. Китайский посол и прочие наши дипломаты исполняют свои должностные обязанности", — сказала она.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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