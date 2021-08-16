Талибы взяли под охрану здание Посольства России в Кабуле

Боевики радикальной исламской организации "Талибан"* взяли под охрану внешний периметр Посольства России в Кабуле. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Они уже взяли под охрану внешний периметр посольства России. Завтра (17 августа. — Прим. Лайфа) с послом они будут обговаривать уже детали на более долгосрочную перспективу. Российские граждане афганского происхождения, их несколько сотен, часть из них уже была эвакуирована. <...> В настоящий момент у меня данных нет о конкретных обращениях владельцев российских паспортов о срочной эвакуации", — сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Кабулов уточнил, что Россия имеет относительно большое посольство в Афганистане — там работают около 100 человек. Часть сотрудников будет отправлена в отпуск или эвакуирована каким-то иным образом. Такие меры будут приняты, чтобы не создавать слишком "большое количество присутствия" российских представителей в исламской республике.

А вот китайское посольство в Кабуле функционирует в обычном режиме, несмотря на захват столицы Афганистана движением "Талибан". Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Посольство Китая в Кабуле работает в обычном режиме. Китайский посол и прочие наши дипломаты исполняют свои должностные обязанности", — сказала она.