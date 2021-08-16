В Москве за сутки выявили минимум случаев ковида с 31 марта
Всего с начала эпидемии в России выявлен 6 621 601 инфицированный в 85 регионах.
Фото © ТАСС/Владимир Смирнов
За сутки в России выявили 20 765 новых случаев коронавируса — это минимум с 29 июня. При этом низкие показатели заболеваемости зафиксированы также в обеих столицах. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Так, в Москве зарегистрировано 1 489 заболевших, что стало минимумом с 31 марта. А в Санкт-Петербурге выявили 1 383 инфицированных, что стало минимумом с 29 июня.
Всего с начала эпидемии в России выявлен 6 621 601 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период умерло 171 305 пациентов, выздоровело — 5 899 917.
Ранее стало известно, что коронавирус стал причиной более шести тысяч смертей в июле в Москве. В столичном Депздраве отметили, что заболеваемость ковидом за месяц практически достигла уровня конца 2020 года. При этом ситуацию усугубляла жара, а также распространение штамма "дельта".
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