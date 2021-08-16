В Москве за сутки выявили минимум случаев ковида с 31 марта

За сутки в России выявили 20 765 новых случаев коронавируса — это минимум с 29 июня. При этом низкие показатели заболеваемости зафиксированы также в обеих столицах. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Так, в Москве зарегистрировано 1 489 заболевших, что стало минимумом с 31 марта. А в Санкт-Петербурге выявили 1 383 инфицированных, что стало минимумом с 29 июня.

Всего с начала эпидемии в России выявлен 6 621 601 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период умерло 171 305 пациентов, выздоровело — 5 899 917.