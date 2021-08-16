"Ни один волос не упадёт": Посол РФ заявил об отсутствии угроз для российских дипломатов в Кабуле
Сообщается, что военные афганских национальных сил, которые охраняли наше посольство, ушли.
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Боевики радикального движения "Талибан"* взяли под охрану Посольство России в Кабуле. Они ещё раз подтвердили, что дипломаты могут работать спокойно, никто не причинит им вреда, рассказал посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.
"Сегодня произошла сдача: ушли те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Талибы ещё раз переподтвердили, что ни один волос с [головы] российских дипломатов не упадёт, [сказав:] "Вы можете работать спокойно", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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