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"Ни один волос не упадёт": Посол РФ заявил об отсутствии угроз для российских дипломатов в Кабуле

Сообщается, что военные афганских национальных сил, которые охраняли наше посольство, ушли.

16 августа, 08:31
<p>Фото © Oleg Nikishin / Getty Images</p>

Фото © Oleg Nikishin / Getty Images

Боевики радикального движения "Талибан"* взяли под охрану Посольство России в Кабуле. Они ещё раз подтвердили, что дипломаты могут работать спокойно, никто не причинит им вреда, рассказал посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"Сегодня произошла сдача: ушли те военные афганских национальных сил безопасности, которые нас охраняли. Талибы ещё раз переподтвердили, что ни один волос с [головы] российских дипломатов не упадёт, [сказав:] "Вы можете работать спокойно", сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

Талибы взяли под охрану здание Посольства России в Кабуле

Талибы взяли под охрану здание Посольства России в Кабуле

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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