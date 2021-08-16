В МВД Украины озвучили три основные версии гибели мэра Кривого Рога

Полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, тело которого накануне нашли на веранде собственного дома. Об этом рассказал глава Департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко.

"Безусловно, тут количество вариантов ограниченное: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".