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В МВД Украины озвучили три основные версии гибели мэра Кривого Рога

Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.

16 августа, 08:52
<p>Константин Павлов. Фото © <a href="https://zagittya.com.ua/news/novosti/konstantin_pavlov_poblagodaril_krivorozhan_za_podderzhku_nash_gorod_dolzhen_razvivatsja_osnove_vzaimoponimanija_vzaimouvazhenija_patriotizma_i_ljubvi_k_rodnoj_zemle.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ОПЗЖ</a></p>

Константин Павлов. Фото © ОПЗЖ

Полиция рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, тело которого накануне нашли на веранде собственного дома. Об этом рассказал глава Департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко.

"Безусловно, тут количество вариантов ограниченное: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, выстрел мог быть произведён из охотничьего карабина "Сайга", который обнаружили рядом с трупом, однако наверняка это станет известно только после ряда экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Напомним, тело 48-летего Константина Павлова с огнестрельным ранением груди обнаружили на территории его участка. Как сообщал ранее губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, предварительной версией произошедшего является суицид.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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