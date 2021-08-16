"Единая Россия" будет указана пятой в бюллетене на выборах в Госдуму

По результатам жеребьёвки, которая проходит в Центризбиркоме, партия "Единая Россия" будет стоять под пятым номером в бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму. ЕР делегировала тянуть жребий секретарю генсовета Андрею Турчаку, он вытянул шар под номером пять.

В жеребьёвке принимают участие все 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму. В бюллетене они расположатся в следующем порядке: КПРФ "Зелёные" ЛДПР "Новые люди" "Единая Россия" "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" "Яблоко" Партия роста Российская партия свободы и справедливости (РПСС) "Коммунисты России" "Гражданская платформа" "Зелёная альтернатива" "Родина" Партия пенсионеров