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"Единая Россия" будет указана пятой в бюллетене на выборах в Госдуму

В жеребьёвке приняли участие все 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы.

16 августа, 09:45
<p>Фото © ТАСC/Артем Геодакян</p>

Фото © ТАСC/Артем Геодакян

По результатам жеребьёвки, которая проходит в Центризбиркоме, партия "Единая Россия" будет стоять под пятым номером в бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму. ЕР делегировала тянуть жребий секретарю генсовета Андрею Турчаку, он вытянул шар под номером пять.

В жеребьёвке принимают участие все 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму. В бюллетене они расположатся в следующем порядке:

  1. КПРФ
  2. "Зелёные"
  3. ЛДПР
  4. "Новые люди"
  5. "Единая Россия"
  6. "Справедливая Россия — Патриоты — За правду"
  7. "Яблоко"
  8. Партия роста
  9. Российская партия свободы и справедливости (РПСС)
  10. "Коммунисты России"
  11. "Гражданская платформа"
  12. "Зелёная альтернатива"
  13. "Родина"
  14. Партия пенсионеров
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Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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