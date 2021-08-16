"Единая Россия" будет указана пятой в бюллетене на выборах в Госдуму
В жеребьёвке приняли участие все 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы.
Фото © ТАСC/Артем Геодакян
По результатам жеребьёвки, которая проходит в Центризбиркоме, партия "Единая Россия" будет стоять под пятым номером в бюллетене на предстоящих выборах в Госдуму. ЕР делегировала тянуть жребий секретарю генсовета Андрею Турчаку, он вытянул шар под номером пять.
В жеребьёвке принимают участие все 14 партий, федеральные списки кандидатов которых зарегистрированы на предстоящие выборы в Госдуму. В бюллетене они расположатся в следующем порядке:
- КПРФ
- "Зелёные"
- ЛДПР
- "Новые люди"
- "Единая Россия"
- "Справедливая Россия — Патриоты — За правду"
- "Яблоко"
- Партия роста
- Российская партия свободы и справедливости (РПСС)
- "Коммунисты России"
- "Гражданская платформа"
- "Зелёная альтернатива"
- "Родина"
- Партия пенсионеров
Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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