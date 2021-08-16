Менеджер раскрыла подробности задержания блогерши Сажиной с "деньгами и оружием"

С известной московской блогершей Еленой Сажиной, которую недавно задержали на Cadillac с кучей денег и оружия, сейчас всё в порядке. Она находится дома, всю съёмочную группу тоже уже отпустили, никаких наказаний из-за инцидента не будет, сообщила Лайфу менеджер инста-дивы Екатерина.

"Дело в том, что у них для видео в машине были липовые деньги и оружие, но оно тоже липовое. Но охранники же не разбираются, настоящее это или нет. Их задержали до выяснения обстоятельств на восемь часов, потом, когда выяснили, что это всё ненастоящее, подписали протоколы, и их отпустили... Эмоционально было неспокойно в тот день", — сказала собеседница Лайфа.