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Менеджер раскрыла подробности задержания блогерши Сажиной с "деньгами и оружием"

Она сообщила, что съёмочную группу не отпускали восемь часов, до выяснения обстоятельств.

16 августа, 10:00
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CNIFUtvrjQx/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">helen_yes1</a></p>

Фото © helen_yes1

С известной московской блогершей Еленой Сажиной, которую недавно задержали на Cadillac с кучей денег и оружия, сейчас всё в порядке. Она находится дома, всю съёмочную группу тоже уже отпустили, никаких наказаний из-за инцидента не будет, сообщила Лайфу менеджер инста-дивы Екатерина.

"Дело в том, что у них для видео в машине были липовые деньги и оружие, но оно тоже липовое. Но охранники же не разбираются, настоящее это или нет. Их задержали до выяснения обстоятельств на восемь часов, потом, когда выяснили, что это всё ненастоящее, подписали протоколы, и их отпустили... Эмоционально было неспокойно в тот день", — сказала собеседница Лайфа.

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Напомним, известную блогершу Елену Сажину на Cadillac, забитом "долларами и оружием", задержали в Москве. Девушка объяснила полиции, что хотела с бойфрендом снять видео и случайно заехала на закрытую территорию, где её остановили охранники.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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