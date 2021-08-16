Пешехода насмерть придавило дорожным знаком в Перми

В Перми в результате столкновения трёх автомобилей погиб один человек — 53-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, после удара от упавшего на него знака "пешеходный переход". О несчастном случае сообщили в региональном управлении МВД.

Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Автоавария произошла накануне вечером. Грузовой "мерседес", которым управлял 58-летний водитель, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в минивэн "Лада-Ларгус" и автомобиль "Шевроле-Лачетти", которые стояли перед пешеходным переходом. "Ладу" от удара отбросило на дорожный знак пешеходного перехода, из-за чего тот упал на двух людей, готовившихся переходить дорогу. 53-летний мужчина погиб на месте, 51-летняя женщина была госпитализирована с травмой ноги. В больницу также был доставлен 71-летний водитель минивэна.

Сейчас по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека".