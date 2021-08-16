Названы четыре ощущения в ногах, указывающие на диабет второго типа

При диабете второго типа у человека в крови постоянно повышен уровень содержания сахара, что порой приводит к повреждению нервов в конечностях тела. Существует четыре вида ощущений в стопах, по которым можно определить данное нарушение, сообщает портал "Медикфорум".

По данным специалистов из Американского колледжа хирургов стопы и голеностопного сустава, если из-за сахара в крови началось повреждение нервов, то человек может почувствовать онемение, покалывание, колючую или острую боль, жжение в стопах.

"Важно, чтобы люди, страдающие диабетом, регулярно проверяли свои ступни, поскольку повреждение нервов и нарушение кровообращения, вызванные диабетом, могут означать снижение осознания боли (невропатию) и более медленное заживление", — говорится на сайте сообщества Diabetes.co.uk, помогающего людям с диабетом.

Отмечается, что признаки повреждения нервов можно устранить, если выявить нарушение на ранней стадии. По словам специалистов, человеку необходимо обратиться к врачу, если у него на стопе есть трещины или выделения из раны, кожа меняет цвет и становится более красной, синей, бледной или тёмной. Ещё один признак того, что нужно срочно идти к специалисту, — появление опухоли на ступнях в том месте, где был волдырь или травма.