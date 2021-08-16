Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и писателя Василия Шукшина Ольга рассказала всю правду об отношениях со своей сестрой Марией и призналась, что они никогда не были по-настоящему близки.

"Мне не хватало, может быть, её как старшей сестры, её защиты. Она была более стабильная, более симпатичная, более красивенькая девочка. А я немножко такой колобок чуть-чуть, с комплексами уже тогда, в школе, что нужно похудеть и так далее... Я в этой семье — такой, знаете ли, немножко изгой, что ли", — призналась Шукшина в интервью на телеканале "Россия-1".

Она отметила, что ей тяжело давались некоторые предметы и оценки были хуже, чем у сестры. Она уверена, что именно целеустремлённость помогла актрисе добиться многого, этим Мария очень похожа на мать — Лидию Федосееву-Шукшину. Та в одном из своих интервью даже призналась, что её любимой дочерью всегда была Мария, однако Ольга добавила, что верит в то, что маминого сердца "хватило" и на неё.

"Я могу сказать точно совершенно, что мне больше было дано от природы. На актёрский поступила я. За границу убежала смотреть мир, когда открыли "железный занавес", я. Замуж первая вышла я, первого сына родила я и экспроприировала имя Василий. Но я с этими своими дарами не справлялась, я относилась к ним разгильдяйски", — заключила Ольга.