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СК показал видео задержания высокопоставленного таможенника при получении взятки

По данным следствия, он получил более 1 млн рублей за беспрепятственное таможенное оформление 20 автомобилей.

16 августа, 11:04

СК РФ показал видео задержания и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России. По данным следствия, сумма взятки, за которую он задержан, превысила 1 млн рублей.

"В июле текущего года подозреваемый вступил в преступный сговор с иными должностными лицами Северо-Западного таможенного управления ФТС России, направленный на систематическое получение от представителя коммерческой организации взяток за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при проведении процедуры таможенного оформления", — говорится в сообщении следствия.

СМИ: Высокопоставленного таможенника из Петербурга задержали при получении взятки

СМИ: Высокопоставленного таможенника из Петербурга задержали при получении взятки

В итоге фигурант дела с помощью посредника получил от коммерсанта более 1 млн рублей за беспрепятственное таможенное оформление 20 автомобилей.

Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

А на Камчатке взятки берут не только деньгами — на днях там возбудили дело на инспектора Росрыболовства, который потребовал за сокрытие административного нарушения взятку в 100 килограммов икры.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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