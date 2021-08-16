СК показал видео задержания высокопоставленного таможенника при получении взятки

СК РФ показал видео задержания и.о. начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России. По данным следствия, сумма взятки, за которую он задержан, превысила 1 млн рублей.

"В июле текущего года подозреваемый вступил в преступный сговор с иными должностными лицами Северо-Западного таможенного управления ФТС России, направленный на систематическое получение от представителя коммерческой организации взяток за неприятие дополнительных мер по проверке юридического лица при проведении процедуры таможенного оформления", — говорится в сообщении следствия.

В итоге фигурант дела с помощью посредника получил от коммерсанта более 1 млн рублей за беспрепятственное таможенное оформление 20 автомобилей.

Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.