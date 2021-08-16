НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Не всё поместилось": В Посольстве РФ заявили, что Гани бежал из Кабула на набитом деньгами вертолёте

По данным дипломатов, часть сбережений главы государства просто бросили на лётном поле.

16 августа, 10:55
<p>Фото © ТАСC / AP Photo / Rahmat Gul</p>

Фото © ТАСC / AP Photo / Rahmat Gul

Сложивший полномочия президент Афганистана Ашраф Гани покидал страну на вертолёте, набитом деньгами. Об этом заявили в российском посольстве в Кабуле.

"[Что касается] причин развала режима, то их характеризует то, как Гани убегал из страны. Четыре автомобиля были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолёт. Не всё поместилось, и часть этих денег осталась лежать на лётном поле", — заявили ТАСС в диппредставительстве.

Политолог объяснил, как захват талибами власти в Афганистане отразится на России

Политолог объяснил, как захват талибами власти в Афганистане отразится на России

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов в аэропорту на всех не хватает.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Кровь стынет в жилах": Захарову шокировало жуткое видео падения людей с самолёта над Кабулом

сегодня в 10:33

Крики и выстрелы в давке: Страшные кадры из Кабула, где жители пытались спастись после захвата власти

сегодня в 10:13

Германии предрекли исчезновение, если "Северный поток – 2" не будет достроен

сегодня в 11:07

Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум

сегодня в 11:31

Директор МакSим опровергла данные о её госпитализации в реабилитационный центр

сегодня в 11:29

Новости партнеров

Layer 1