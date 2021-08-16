"Не всё поместилось": В Посольстве РФ заявили, что Гани бежал из Кабула на набитом деньгами вертолёте
По данным дипломатов, часть сбережений главы государства просто бросили на лётном поле.
Фото © ТАСC / AP Photo / Rahmat Gul
Сложивший полномочия президент Афганистана Ашраф Гани покидал страну на вертолёте, набитом деньгами. Об этом заявили в российском посольстве в Кабуле.
"[Что касается] причин развала режима, то их характеризует то, как Гани убегал из страны. Четыре автомобиля были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолёт. Не всё поместилось, и часть этих денег осталась лежать на лётном поле", — заявили ТАСС в диппредставительстве.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов в аэропорту на всех не хватает.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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