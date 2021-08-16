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Боец UFC Яна Куницкая сообщила о своей беременности

В следующем году спортсменка намерена вернуться в октагон.

16 августа, 10:50
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CSnDCNFJ3Re/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / yanamma</a></p>

Фото © Instagram / yanamma

31-летний боец UFC в легчайшей весовой категории Яна Лисичка Куницкая объявила о своей беременности от жениха — бразильского спортсмена Тиагу Сантуса. Пост о пополнении она опубликовала в "Инстаграме".

"Я переела арбуза? Мы хотели подольше не раскрывать этот секрет, но моё тело уже не может. Я вернусь в октагон в 2022 году. P.S. Хорошая работа, Тиагу Сантус (боец UFC, они помолвлены с декабря 2020 года. — Прим. Лайфа)", — написала россиянка.

На настоящий момент свой последний поединок она провела 11 июля, проиграв мексиканской спортсменке Ирэн Алдане. На счету Лисички 14 побед и шесть поражений.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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