Боец UFC Яна Куницкая сообщила о своей беременности
В следующем году спортсменка намерена вернуться в октагон.
Фото © Instagram / yanamma
31-летний боец UFC в легчайшей весовой категории Яна Лисичка Куницкая объявила о своей беременности от жениха — бразильского спортсмена Тиагу Сантуса. Пост о пополнении она опубликовала в "Инстаграме".
"Я переела арбуза? Мы хотели подольше не раскрывать этот секрет, но моё тело уже не может. Я вернусь в октагон в 2022 году. P.S. Хорошая работа, Тиагу Сантус (боец UFC, они помолвлены с декабря 2020 года. — Прим. Лайфа)", — написала россиянка.
На настоящий момент свой последний поединок она провела 11 июля, проиграв мексиканской спортсменке Ирэн Алдане. На счету Лисички 14 побед и шесть поражений.
Ранее экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал спортсменом "более высокого уровня" своего коллегу, американского бойца Генри Сехудо.
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