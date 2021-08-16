Боец UFC Яна Куницкая сообщила о своей беременности

31-летний боец UFC в легчайшей весовой категории Яна Лисичка Куницкая объявила о своей беременности от жениха — бразильского спортсмена Тиагу Сантуса. Пост о пополнении она опубликовала в "Инстаграме".

"Я переела арбуза? Мы хотели подольше не раскрывать этот секрет, но моё тело уже не может. Я вернусь в октагон в 2022 году. P.S. Хорошая работа, Тиагу Сантус (боец UFC, они помолвлены с декабря 2020 года. — Прим. Лайфа)", — написала россиянка.