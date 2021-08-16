Смерч прошёлся по пляжу в Миассе. Видео © Соцсети

В Миассе Челябинской области отдыхающие на берегу озера Лесное стали очевидцами необычного проявления стихии — смерч из песка и пыли пронёсся прямо посреди толпы. На кадрах можно увидеть, что тонкий столб поднялся высоко в небо, но ближе к земле мини-торнадо оказалось мощнее.

Наблюдатели запечатлели на смартфоны, как вихрь раскидывает по всей территории их вещи и пляжные принадлежности, но даже не испугались и не ушли из зоны отдыха в более безопасное место. Однако отметили, что такой смерч мог бы поднять даже маленького ребёнка.