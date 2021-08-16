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"Ребёнка может поднять": По переполненному пляжу под Челябинском пронёсся смерч

Очевидцы не испугались и не ушли в безопасное место, а начали снимать необычное явление на видео.

16 августа, 10:30

Смерч прошёлся по пляжу в Миассе. Видео © Соцсети

В Миассе Челябинской области отдыхающие на берегу озера Лесное стали очевидцами необычного проявления стихии — смерч из песка и пыли пронёсся прямо посреди толпы. На кадрах можно увидеть, что тонкий столб поднялся высоко в небо, но ближе к земле мини-торнадо оказалось мощнее.

В Подмосковье прошёл смерч — видео

В Подмосковье прошёл смерч — видео

Наблюдатели запечатлели на смартфоны, как вихрь раскидывает по всей территории их вещи и пляжные принадлежности, но даже не испугались и не ушли из зоны отдыха в более безопасное место. Однако отметили, что такой смерч мог бы поднять даже маленького ребёнка.

Ранее жители Рязанской области сняли на видео похожего "песчаного хулигана" — широкий и очень высокий столб песка и пыли двигался по одной из сопок неподалёку от населённого пункта.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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