Минобороны Узбекистана подтвердило факт крушения самолёта афганских ВВС

"В настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее", — передаёт ТАСС со ссылкой на начальника информационной службы Министерства обороны Бахрома Зульфикарова.

Напомним, ранее в Сети появились фото и видео с места "крушения самолёта ВВС Афганистана" в Узбекистане. По некоторым данным, два афганских военнослужащих успели выпрыгнуть из воздушного судна с парашютами. Официального подтверждения информации о катастрофе не было, проверкой появившихся данных занималось Минобороны Узбекистана.