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Минобороны Узбекистана подтвердило факт крушения самолёта афганских ВВС

Отмечается, что в настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее.

16 августа, 10:16
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Минобороны Узбекистана подтвердили, что вблизи города Термеза в Сурхандарьинской области вечером 15 августа произошло крушение самолёта ВВС Афганистана.

"В настоящее время изучаются подробности происшествия, информация об этом будет сообщена позднее", передаёт ТАСС со ссылкой на начальника информационной службы Министерства обороны Бахрома Зульфикарова.

Напомним, ранее в Сети появились фото и видео с места "крушения самолёта ВВС Афганистана" в Узбекистане. По некоторым данным, два афганских военнослужащих успели выпрыгнуть из воздушного судна с парашютами. Официального подтверждения информации о катастрофе не было, проверкой появившихся данных занималось Минобороны Узбекистана.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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