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Xiaomi случайно рассекретила характеристики нового смартфона

Спустя некоторое время компания удалила информацию о Redmi 10, который в ближайшее время должны анонсировать.

16 августа, 10:10
<p>Фото © <a href="https://www.mi.com/ru/redmi-9c-nfc/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MI RUSSIA</a></p>

Фото © MI RUSSIA

Компания Xiaomi, которая готовится к выпуску нового бюджетного смартфона, случайно опубликовала информацию о его характеристиках в своих соцсетях раньше анонса, сообщает издание XDA Developers.

Из раскрытых компанией данных стало известно, что гаджет называется Redmi 10, он выйдет с 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления 90 герц. Предполагается, что корпус смартфона сделают из пластика, основная камера будет оснащена четырьмя объективами с разрешением 50, 8, 2 и 2 мегапикселя, у фронтальной камеры разрешение будет 8 мегапикселей. Новый Redmi выйдет на базе Android 11 и будет поддерживать быструю проводную зарядку на 18 ватт. Разработчики встроят боковой дактилоскопический сенсор и возможность разблокировки телефона по лицу.

Отмечается, что стоимость новой модели пока не раскрывалась. Анонс ожидается в ближайшие дни. Спустя некоторое время компания Xiaomi удалила публикацию о Redmi 10 из соцсетей.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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