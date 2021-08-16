Скрипач-убийца из Москвы рассказал, почему заживо сжёг своего педагога по музыке
Выяснилось, что незадолго до разбойного нападения мужчина звонил своей жертве и уточнял, дома ли она.
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Бывший ученик, жестоко расправившийся со своей учительницей по скрипке, пошёл на преступление ради денег, которых ему не хватало на наркотики. Подробности допроса задержанного Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
27-летний Андрей А. ходил к погибшей пенсионерке на занятия восемь лет назад, поэтому знал, что она живёт в частном доме. На допросе он рассказал, что незадолго до трагедии позвонил женщине и уточнил, дома ли та. Затем мужчина набрал своему сообщнику — 38-летнему Виктору К. Уже вместе злоумышленники направились к педагогу. Ворвавшись в дом, мужчины сперва связали брата погибшей, после чего потребовали у пенсионерки деньги. После отказа они и устроили поджог.
По данным источника Лайфа, уходя из квартиры, Андрей захватил мобильный телефон жертвы и перевёл себе через мобильный банк 60 тысяч рублей. Как он позже пояснил полицейским, деньги ему нужны были на наркотики. Известно, что его напарник ранее был судим за убийство.
Напомним, жуткая история произошла в Новой Москве несколько дней назад. Двое мужчин ворвались в частный дом учительницы по скрипке, связали скотчем женщину и её брата, после чего подожгли. Погибшая успела перед смертью назвать имя одного из злоумышленников своему родственнику. Тот в результате нападения выжил и дал показания правоохранителям.
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