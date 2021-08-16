Появилось видео, как афганцы цеплялись за вылетавший из Кабула самолёт

В попытках покинуть Афганистан жители Кабула пытались остановить американский военно-транспортный самолёт, цепляясь за него руками. Видеозаписи событий, происходящих в международном аэропорту имени Хамида Карзая, появились в соцсетях.

На кадрах видно, как особо отчаянные беженцы залезли на обтекатели шасси лайнера, который уже рулит по полосе. Вероятно, именно они позже сорвались вниз с вылетающего самолёта и попали на жуткое видео, снятое одним из очевидцев.