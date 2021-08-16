Появилось видео, как афганцы цеплялись за вылетавший из Кабула самолёт
Позже несколько человек упали с лайнера, который в этот момент уже набирал высоту после взлёта.
Отчаявшиеся афганцы цепляются за вылетающий из Кабула американский самолёт. Видео © Соцсети
В попытках покинуть Афганистан жители Кабула пытались остановить американский военно-транспортный самолёт, цепляясь за него руками. Видеозаписи событий, происходящих в международном аэропорту имени Хамида Карзая, появились в соцсетях.
На кадрах видно, как особо отчаянные беженцы залезли на обтекатели шасси лайнера, который уже рулит по полосе. Вероятно, именно они позже сорвались вниз с вылетающего самолёта и попали на жуткое видео, снятое одним из очевидцев.
Другие же афганцы всячески пытались помешать лайнеру пойти на взлёт, путаясь под носом и работающими двигателями транспортника. Для разгона толпы американским военным пришлось применять боевые вертолёты AH-64 "Апач".
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Позже в международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено. При этом накануне там приземлились четыре военно-транспортных самолёта Вооружённых сил США.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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