Под Воронежем родители-подростки пустились в бега после гибели сына в ведре с водой

В посёлке Вишневый Воронежской области 12 августа вечером родители-подростки уложили своего четырёхмесячного сына спать и пошли в гости к тёще. Однако та стала ругать их за то, что оставили малыша одного. Вернувшись домой, 17-летняя мама и её 14-летний сожитель обнаружили младенца мёртвым. Шокирующую историю рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

Супруги попытались спасти малыша, но их усилия были тщетны. Тогда парень и девушка пустились в бега, опасаясь, что их обвинят в убийстве сына. Уже на следующий день судмедэксперты установили, что смерть ребёнка наступила в результате сдавливания шеи (асфиксии). После этого было возбужденно уголовное дело по ст. 105 (убийство), а несовершеннолетние родители были объявлены в розыск и задержаны в селе Верхний Мамон Воронежской области. Туда они отправились, чтобы просить помощи у знакомых.

В итоге выяснилось, что убийства не было. По результатам следственных действий установлено, что ребёнок сам выпал из кроватки, в которой не было двух вертикальных прутов, и упал шеей на ведро с водой, стоящее под кроваткой. Ему передавило шею, и он захлебнулся. На данный момент, несовершеннолетние родители находятся под подпиской о невыезде, назначены дополнительные экспертизы, которые установят точную причину смерти младенца.