НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Кровь стынет в жилах": Захарову шокировало жуткое видео падения людей с самолёта над Кабулом

На данный момент в международном аэропорту столицы Афганистана заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено.

16 августа, 10:33

Фото © Официальный сайт МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что шокирована кадрами, на которых сняты жители Афганистана, выпадающие из американских самолётов над Кабулом. Она отметила, что в силу специфики своей работы вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека "кровь стынет в жилах".

"Это видео шокирует. Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолёта в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолётах", — написала она в своём телеграм-канале.

Появилось видео, как афганцы цеплялись за вылетавший из Кабула самолёт

Появилось видео, как афганцы цеплялись за вылетавший из Кабула самолёт

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Позже в международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено. При этом накануне там приземлились четыре военно-транспортных самолёта Вооружённых сил США.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В МИД РФ назвали захват Кабула талибами неожиданностью

сегодня в 07:51

Захарова оценила новый закон Польши о евреях: Варшава не хранит память о жертвах

сегодня в 03:03

Украинский блогер готовил огромный Skittles весом 78 кг, когда карамель взорвалась ему прямо в лицо

сегодня в 11:21

В РСТ оценили возобновление полётов в Южную Корею, Чехию и Доминикану

сегодня в 11:36

"Спартак" не собирается покупать полузащитника, избившего чешского футболиста

сегодня в 11:36

Новости партнеров

Layer 1