"Кровь стынет в жилах": Захарову шокировало жуткое видео падения людей с самолёта над Кабулом
На данный момент в международном аэропорту столицы Афганистана заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено.
Фото © Официальный сайт МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что шокирована кадрами, на которых сняты жители Афганистана, выпадающие из американских самолётов над Кабулом. Она отметила, что в силу специфики своей работы вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека "кровь стынет в жилах".
"Это видео шокирует. Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолёта в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолётах", — написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Позже в международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено. При этом накануне там приземлились четыре военно-транспортных самолёта Вооружённых сил США.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0