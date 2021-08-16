Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что шокирована кадрами, на которых сняты жители Афганистана, выпадающие из американских самолётов над Кабулом . Она отметила, что в силу специфики своей работы вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека "кровь стынет в жилах".

"Это видео шокирует. Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолёта в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолётах", — написала она в своём телеграм-канале.