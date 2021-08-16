Германии предрекли исчезновение, если "Северный поток – 2" не будет достроен

Если строительство "Северного потока – 2" не будет завершено осенью этого года, Германия может перестать существовать уже зимой. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, комментируя недавнее заявление председателя партии "Альтернатива для Германии" Йорга Мойтена о гибели ФРГ как промышленной державы.

"Вопрос здесь не только, что Германия перестанет существовать как промышленная держава, а она может просто перестать существовать зимой этого года. Дело в том, что запасов СПГ нет, и если "Северный поток – 2" не будет закончен в октябре этого года, то газ для Германии будет золотым и стоить он будет как в Китае, а там он уже сейчас на 70 долларов дороже. То есть альтернатив на эту зиму, кроме "Северного потока – 2", у Германии нет от слова "совсем", — считает Абзалов.

По его словам, без дополнительной прокачки газа в Германии возникнут большие проблемы с ценами на энергоносители. Поэтому остаётся два варианта: либо строить газопровод, либо решать эти проблемы, отметил эксперт. Абзалов напомнил, что промышленный экспорт играет большую роль в Германии, а газ необходим для производства. Поэтому на конкурентоспособность страны в этой отрасли напрямую влияет цена на энерготопливо.

"Кроме того, в отличие от Франции, России или США, Германия почему-то решила закрыть свою ядерную энергетику. Поэтому ближайшие два-три года она будет нуждаться в нашем газе, потому что у неё просто нет альтернатив. Использовать тот же уголь — это не "по-зелёному". Германия держится за "Северный поток – 2" не потому, что ей нравится название, а потому что это дешевле, чем прокачивать газ через Украину", — подчеркнул собеседник Лайфа.