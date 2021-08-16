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Германии предрекли исчезновение, если "Северный поток – 2" не будет достроен

Собеседник Лайфа считает, что экономика страны завязана на промышленном экспорте, который требует дешёвого газа.

16 августа, 11:07
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/izobrazheniya/pusko-naladka-oborudovaniia-na-beregovom-uchastke-v-rossii-845/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nord Stream 2</a> / Igor Kuznetsov</p>

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Если строительство "Северного потока – 2" не будет завершено осенью этого года, Германия может перестать существовать уже зимой. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, комментируя недавнее заявление председателя партии "Альтернатива для Германии" Йорга Мойтена о гибели ФРГ как промышленной державы.

"Вопрос здесь не только, что Германия перестанет существовать как промышленная держава, а она может просто перестать существовать зимой этого года. Дело в том, что запасов СПГ нет, и если "Северный поток – 2" не будет закончен в октябре этого года, то газ для Германии будет золотым и стоить он будет как в Китае, а там он уже сейчас на 70 долларов дороже. То есть альтернатив на эту зиму, кроме "Северного потока – 2", у Германии нет от слова "совсем", — считает Абзалов.

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По его словам, без дополнительной прокачки газа в Германии возникнут большие проблемы с ценами на энергоносители. Поэтому остаётся два варианта: либо строить газопровод, либо решать эти проблемы, отметил эксперт. Абзалов напомнил, что промышленный экспорт играет большую роль в Германии, а газ необходим для производства. Поэтому на конкурентоспособность страны в этой отрасли напрямую влияет цена на энерготопливо.

"Кроме того, в отличие от Франции, России или США, Германия почему-то решила закрыть свою ядерную энергетику. Поэтому ближайшие два-три года она будет нуждаться в нашем газе, потому что у неё просто нет альтернатив. Использовать тот же уголь — это не "по-зелёному". Германия держится за "Северный поток – 2" не потому, что ей нравится название, а потому что это дешевле, чем прокачивать газ через Украину", — подчеркнул собеседник Лайфа.

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Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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