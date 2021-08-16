Директор МакSим опровергла данные о её госпитализации в реабилитационный центр

"До каких-то кардинальных изменений ещё далеко, пока она в рамках своей комнаты, вся врачебная помощь по реабилитации оказывается дома. Она дома, никуда выезжать не собиралась и не собирается, 23 августа будут снимать швы, естественно, она никуда не перемещается. Она находится дома, и реабилитация проходит дома", — уточнила собеседница Лайфа.