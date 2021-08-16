НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Директор МакSим опровергла данные о её госпитализации в реабилитационный центр

По словам собеседницы Лайфа, вся врачебная помощь артистке оказывается дома, никуда выезжать она не собирается.

16 августа, 11:29
<p>Фото © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Популярная певица Марина Максимова (известная под псевдонимом МакSим) не собирается ложиться в реабилитационный центр, восстанавливаться она продолжит дома. Об этом Лайфу сообщила директор артистки Маргарита Соколова.

"До каких-то кардинальных изменений ещё далеко, пока она в рамках своей комнаты, вся врачебная помощь по реабилитации оказывается дома. Она дома, никуда выезжать не собиралась и не собирается, 23 августа будут снимать швы, естественно, она никуда не перемещается. Она находится дома, и реабилитация проходит дома", — уточнила собеседница Лайфа.

Ранее Mash сообщал, что Максим на три недели придётся отправиться в реабилитационный центр в Подмосковье. Там певице на протяжении 21 дня якобы должны были проводить дыхательную гимнастику и различные упражнения для восстановления после болезни.

Певица МакSим столкнулась с проблемами с памятью

Певица МакSим столкнулась с проблемами с памятью

Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками. 13 августа, певицу выписали из больницы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Юлия Исупова
Юлия Исупова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1