Директор МакSим опровергла данные о её госпитализации в реабилитационный центр
По словам собеседницы Лайфа, вся врачебная помощь артистке оказывается дома, никуда выезжать она не собирается.
Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Популярная певица Марина Максимова (известная под псевдонимом МакSим) не собирается ложиться в реабилитационный центр, восстанавливаться она продолжит дома. Об этом Лайфу сообщила директор артистки Маргарита Соколова.
"До каких-то кардинальных изменений ещё далеко, пока она в рамках своей комнаты, вся врачебная помощь по реабилитации оказывается дома. Она дома, никуда выезжать не собиралась и не собирается, 23 августа будут снимать швы, естественно, она никуда не перемещается. Она находится дома, и реабилитация проходит дома", — уточнила собеседница Лайфа.
Ранее Mash сообщал, что Максим на три недели придётся отправиться в реабилитационный центр в Подмосковье. Там певице на протяжении 21 дня якобы должны были проводить дыхательную гимнастику и различные упражнения для восстановления после болезни.
Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками. 13 августа, певицу выписали из больницы.
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