ВОЗ попросила мировое сообщество выделить $7,7 млрд на борьбу с дельта-штаммом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество выделить $7,7 млрд на борьбу с опасными вариантами коронавируса, отличающимися высокой заразностью, а именно штаммом "дельта". Об этом ВОЗ сообщила в пресс-релизе, распространённом в Женеве.

Отмечается, что финансирование нужно для действующей с апреля 2020 года международной программы ACT-Accelerator. Эти средства будут направлены на расширение тестирования на CoViD-19, повышение качества эпидемиологического наблюдения для выявления новых особо опасных штаммов, а также на снабжение больниц кислородом, а медицинского персонала — индивидуальными средствами защиты.

"Эти инвестиции — лишь небольшая часть затрат правительств на борьбу с CoViD-19", — заявили в ВОЗ.

В организации отметили, что средства необходимо изыскать сейчас, иначе "за последствия придётся заплатить всем позже в этом году". Мир до сих пор находится в острой фазе пандемии, несмотря на массовую вакцинацию, так как во многих странах уровень охвата прививками низок, а тестирование на коронавирус — неадекватное. При этом мир остаётся уязвимым к новым вариантам коронавирусной инфекции, заключили в ВОЗ.