Украинские военные сняли на видео захват тюрьмы талибами в Афганистане

В Сети появилось видео, на котором украинские военные из ЧВК наблюдают, вероятно, за захватом "Талибаном"* крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пули-Чархи неподалёку от Кабула, пишет "Страна.ua".

"На тюрьме бунт. Интересно, удастся ли администрации их успокоить. Освобождают преступников, освобождают "Талибан"... Администрация даже перешла на их сторону. Тут военных вообще нет, ни одной души", — говорят за кадром военные по-русски и на украинском суржике.