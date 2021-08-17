НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Украинские военные сняли на видео захват тюрьмы талибами в Афганистане

При этом они комментируют происходящее по-русски и на украинском суржике.

17 августа, 00:03

Украинские военные сняли на видео захват тюрьмы талибами в Афганистане. Видео © Соцсети

В Сети появилось видео, на котором украинские военные из ЧВК наблюдают, вероятно, за захватом "Талибаном"* крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пули-Чархи неподалёку от Кабула, пишет "Страна.ua".

Сотни заключённых сбежали из тюрьмы в Афганистане

Сотни заключённых сбежали из тюрьмы в Афганистане

"На тюрьме бунт. Интересно, удастся ли администрации их успокоить. Освобождают преступников, освобождают "Талибан"... Администрация даже перешла на их сторону. Тут военных вообще нет, ни одной души", — говорят за кадром военные по-русски и на украинском суржике.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

"У нас не было выбора": Афганские военные объяснили побег в Узбекистан после захвата "Талибаном" Кабула

"У нас не было выбора": Афганские военные объяснили побег в Узбекистан после захвата "Талибаном" Кабула

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Уже даже не смешно": На Украине усомнились в надёжности США после гибели людей в аэропорту Кабула

вчера в 23:49

Европарламент испугался, что РФ и КНР заполнят политический вакуум в Афганистане

вчера в 23:35

"Носит декларативный характер": "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2"

сегодня в 01:08

Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки более 50 лет назад

сегодня в 00:58

"Очень красивая и счастливая": Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше от Ильи Авербуха

сегодня в 00:52

Новости партнеров

Layer 1