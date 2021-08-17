Украинские военные сняли на видео захват тюрьмы талибами в Афганистане
При этом они комментируют происходящее по-русски и на украинском суржике.
Украинские военные сняли на видео захват тюрьмы талибами в Афганистане. Видео © Соцсети
В Сети появилось видео, на котором украинские военные из ЧВК наблюдают, вероятно, за захватом "Талибаном"* крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пули-Чархи неподалёку от Кабула, пишет "Страна.ua".
"На тюрьме бунт. Интересно, удастся ли администрации их успокоить. Освобождают преступников, освобождают "Талибан"... Администрация даже перешла на их сторону. Тут военных вообще нет, ни одной души", — говорят за кадром военные по-русски и на украинском суржике.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
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* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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