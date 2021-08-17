"У нас не было выбора": Афганские военные объяснили побег в Узбекистан после захвата "Талибаном" Кабула
Ранее стало известно, что 585 афганских военнослужащих незаконно пересекли границу с Узбекистаном.
Фото © ТАСС / EPA
Афганские военные, сбежавшие в Узбекистан после захвата радикальным движением "Талибан"* Кабула, объяснили свой поступок.
"Талибы взяли Кабул, мы бежали с поля боя. У нас не было выбора, мы были вынуждены прибыть сюда", — заявил один из военных на видео, распространившемся в соцсетях.
Напомним, ранее стало известно, что Узбекистан принудительно посадил 22 афганских самолёта и 24 вертолёта. Генпрокуратура республики возбудила целый ряд уголовных дел о нарушениях границы как по воздуху, так и по реке Амударья.
Как сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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