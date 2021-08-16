NI назвал уход войск США из Афганистана тревожным знаком для Украины

Уход войск США из Афганистана — это тревожный знак для союзников страны, не состоящих в НАТО, в том числе для Украины. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала National Interest Николас Гвоздев.

По его мнению, несмотря на то что Вашингтон называет Украину и Грузию союзниками, во внешней политике США чётко разграничивают отношения с участниками альянса и остальными. Гвоздев отметил, что в 2012 году Соединённые Штаты назвали Афганистан своим главным союзником вне НАТО. Однако сейчас, когда официально признанное правительство в Кабуле свергнуто "Талибаном"*, в Америке забыли о том, что Афганистан — это их союзник.

"Наблюдая за событиями в Кабуле, правительства в Киеве, Тбилиси или Кишинёве могут задаться справедливым вопросом: принесёт ли им даже получение статуса государства-партнёра, не являющегося членом НАТО, много пользы", — рассуждает автор.

Гвоздев добавил, что у "союзников США" (от Афганистана до Венгрии) сейчас появилось непонимание значения этого термина. Вашингтон не должен позволить, чтобы другие великие державы подвергли испытанию подобную неоднозначность его позиции, заключил обозреватель.