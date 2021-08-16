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NI назвал уход войск США из Афганистана тревожным знаком для Украины

Обозреватель Николас Гвоздев считает, что Киев вправе задаться вопросом: принесёт ли ему пользу статус союзника вне НАТО.

16 августа, 20:46

Фото © ТАСС / EPA

Уход войск США из Афганистана — это тревожный знак для союзников страны, не состоящих в НАТО, в том числе для Украины. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала National Interest Николас Гвоздев.

По его мнению, несмотря на то что Вашингтон называет Украину и Грузию союзниками, во внешней политике США чётко разграничивают отношения с участниками альянса и остальными. Гвоздев отметил, что в 2012 году Соединённые Штаты назвали Афганистан своим главным союзником вне НАТО. Однако сейчас, когда официально признанное правительство в Кабуле свергнуто "Талибаном"*, в Америке забыли о том, что Афганистан — это их союзник.

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"Наблюдая за событиями в Кабуле, правительства в Киеве, Тбилиси или Кишинёве могут задаться справедливым вопросом: принесёт ли им даже получение статуса государства-партнёра, не являющегося членом НАТО, много пользы", рассуждает автор.

Гвоздев добавил, что у "союзников США" (от Афганистана до Венгрии) сейчас появилось непонимание значения этого термина. Вашингтон не должен позволить, чтобы другие великие державы подвергли испытанию подобную неоднозначность его позиции, заключил обозреватель.

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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