NI назвал уход войск США из Афганистана тревожным знаком для Украины
Обозреватель Николас Гвоздев считает, что Киев вправе задаться вопросом: принесёт ли ему пользу статус союзника вне НАТО.
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Уход войск США из Афганистана — это тревожный знак для союзников страны, не состоящих в НАТО, в том числе для Украины. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала National Interest Николас Гвоздев.
По его мнению, несмотря на то что Вашингтон называет Украину и Грузию союзниками, во внешней политике США чётко разграничивают отношения с участниками альянса и остальными. Гвоздев отметил, что в 2012 году Соединённые Штаты назвали Афганистан своим главным союзником вне НАТО. Однако сейчас, когда официально признанное правительство в Кабуле свергнуто "Талибаном"*, в Америке забыли о том, что Афганистан — это их союзник.
"Наблюдая за событиями в Кабуле, правительства в Киеве, Тбилиси или Кишинёве могут задаться справедливым вопросом: принесёт ли им даже получение статуса государства-партнёра, не являющегося членом НАТО, много пользы", — рассуждает автор.
Гвоздев добавил, что у "союзников США" (от Афганистана до Венгрии) сейчас появилось непонимание значения этого термина. Вашингтон не должен позволить, чтобы другие великие державы подвергли испытанию подобную неоднозначность его позиции, заключил обозреватель.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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