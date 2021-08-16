Самолёт с гражданами Украины не может вылететь из Кабула

Самолёт с гражданами Украины не может вылететь из аэропорта Кабула, сообщил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул готовность принять на свободные места иностранных граждан, в том числе из Афганистана.

Кулеба затруднился прогнозировать, сможет ли в случае необходимости в страну прибыть ещё один украинский самолёт, даже если ожидающий борт и взлетит. По его словам, это будет зависеть от развития событий в Афганистане.

"Сейчас ситуация в аэропорту Кабула критическая, и пока что самолёт вылететь не может. Если в Кабуле ты сейчас откроешь дверь самолёта — у тебя за две секунды будет полный салон, и люди будут лежать, и это будет непонятно кто", — заявил дипломат.

Кулеба также заявил, что Киев ещё не определился со своей позицией по поводу смены власти в Афганистане. При этом в МИД Украины уточнили, что, по последним данным, в эвакуации нуждается около 90 граждан Незалежной.