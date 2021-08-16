Самолёт с гражданами Украины не может вылететь из Кабула
Глава МИД Незалежной заявил, что подача второго эвакуационного борта уже будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане.
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Самолёт с гражданами Украины не может вылететь из аэропорта Кабула, сообщил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул готовность принять на свободные места иностранных граждан, в том числе из Афганистана.
Кулеба затруднился прогнозировать, сможет ли в случае необходимости в страну прибыть ещё один украинский самолёт, даже если ожидающий борт и взлетит. По его словам, это будет зависеть от развития событий в Афганистане.
"Сейчас ситуация в аэропорту Кабула критическая, и пока что самолёт вылететь не может. Если в Кабуле ты сейчас откроешь дверь самолёта — у тебя за две секунды будет полный салон, и люди будут лежать, и это будет непонятно кто", — заявил дипломат.
Кулеба также заявил, что Киев ещё не определился со своей позицией по поводу смены власти в Афганистане. При этом в МИД Украины уточнили, что, по последним данным, в эвакуации нуждается около 90 граждан Незалежной.
Напомним, в столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. В международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено. При этом накануне там приземлились четыре военно-транспортных самолёта Вооружённых сил США.
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