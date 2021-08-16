НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Самолёт с гражданами Украины не может вылететь из Кабула

Глава МИД Незалежной заявил, что подача второго эвакуационного борта уже будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане.

16 августа, 18:59
<p>Фото © Jens Schlueter / Getty Images</p>

Фото © Jens Schlueter / Getty Images

Самолёт с гражданами Украины не может вылететь из аэропорта Кабула, сообщил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул готовность принять на свободные места иностранных граждан, в том числе из Афганистана.

Кулеба затруднился прогнозировать, сможет ли в случае необходимости в страну прибыть ещё один украинский самолёт, даже если ожидающий борт и взлетит. По его словам, это будет зависеть от развития событий в Афганистане.

Киевский политолог счёл бегство США из Афганистана мрачным уроком для Украины

Киевский политолог счёл бегство США из Афганистана мрачным уроком для Украины

"Сейчас ситуация в аэропорту Кабула критическая, и пока что самолёт вылететь не может. Если в Кабуле ты сейчас откроешь дверь самолёта — у тебя за две секунды будет полный салон, и люди будут лежать, и это будет непонятно кто", — заявил дипломат.

Кулеба также заявил, что Киев ещё не определился со своей позицией по поводу смены власти в Афганистане. При этом в МИД Украины уточнили, что, по последним данным, в эвакуации нуждается около 90 граждан Незалежной.

Напомним, в столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. В международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено. При этом накануне там приземлились четыре военно-транспортных самолёта Вооружённых сил США.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1