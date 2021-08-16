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В МЧС не подтвердили информацию о взрыве в Екатеринбурге

Местные СМИ сообщали, что авария произошла на заводе, который расположен около дачных садов, после чего местность заволокло туманом.

16 августа, 18:41
<p>Фото © Shutterstock </p>

Фото © Shutterstock

В Екатеринбурге не подтвердилась информация о взрывах или хлопках в посёлке Рудном, где жители пожаловались на появление удушливого тумана с запахом серы. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Свердловской области, специалисты провели необходимые замеры на указанном месте.

"Вместе с замерами было проведено обследование. На данный момент информация ни о каких взрывах и хлопках не подтверждается", — заявили в управлении.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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