В МЧС не подтвердили информацию о взрыве в Екатеринбурге
Местные СМИ сообщали, что авария произошла на заводе, который расположен около дачных садов, после чего местность заволокло туманом.
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В Екатеринбурге не подтвердилась информация о взрывах или хлопках в посёлке Рудном, где жители пожаловались на появление удушливого тумана с запахом серы. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Свердловской области, специалисты провели необходимые замеры на указанном месте.
"Вместе с замерами было проведено обследование. На данный момент информация ни о каких взрывах и хлопках не подтверждается", — заявили в управлении.
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