В МЧС не подтвердили информацию о взрыве в Екатеринбурге

В Екатеринбурге не подтвердилась информация о взрывах или хлопках в посёлке Рудном, где жители пожаловались на появление удушливого тумана с запахом серы. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Свердловской области, специалисты провели необходимые замеры на указанном месте.

"Вместе с замерами было проведено обследование. На данный момент информация ни о каких взрывах и хлопках не подтверждается", — заявили в управлении.