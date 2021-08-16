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Эпичный удар молнии в монумент Вашингтону попал на видео

В результате вышла из строя электронная система доступа в памятник.

16 августа, 18:30

Видео © Twitter / Travis Nix

В США молния ударила в монумент Джорджу Вашингтону. Памятник пришлось временно закрыть из-за повреждения электроники, сообщили в Службе национальных парков.

"Монумент Вашингтону будет закрыт сегодня в связи с тем, что мы устраняем повреждения электронной системы доступа, вызванные ударом молнии, который произошёл в воскресенье утром", — заявили в ведомстве.

Очевидцы опубликовали эпичные фото и видеокадры попадания молнии в вершину гранитного обелиска. В соцсетях восхитились запечатлённой картиной.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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