Эпичный удар молнии в монумент Вашингтону попал на видео

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В США молния ударила в монумент Джорджу Вашингтону. Памятник пришлось временно закрыть из-за повреждения электроники, сообщили в Службе национальных парков.

"Монумент Вашингтону будет закрыт сегодня в связи с тем, что мы устраняем повреждения электронной системы доступа, вызванные ударом молнии, который произошёл в воскресенье утром", — заявили в ведомстве.

Очевидцы опубликовали эпичные фото и видеокадры попадания молнии в вершину гранитного обелиска. В соцсетях восхитились запечатлённой картиной.