Васильева назначена на должность президента Российской академии образования

Ранее президент России Владимир Путин снял Васильеву с поста главы попечительского совета Российской академии образования (РАО). Напомним, что она с 2016 по 2018 год занимала пост министра образования и науки. После реорганизации министерства до января 2020 года Васильева возглавляла Министерство просвещения.