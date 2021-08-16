НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Васильева назначена на должность президента Российской академии образования

До этого она руководила попечительским советом данной организации, но по решению Владимира Путина была снята с этого поста.

16 августа, 18:14
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил экс-министра просвещения России Ольгу Васильеву в должности президента Российской академии образования (РАО).

"Утвердить Васильеву Ольгу Юрьевну в должности президента Российской академии образования", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о просветительской деятельности

Путин подписал закон о просветительской деятельности

Ранее президент России Владимир Путин снял Васильеву с поста главы попечительского совета Российской академии образования (РАО). Напомним, что она с 2016 по 2018 год занимала пост министра образования и науки. После реорганизации министерства до января 2020 года Васильева возглавляла Министерство просвещения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1