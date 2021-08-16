Васильева назначена на должность президента Российской академии образования
До этого она руководила попечительским советом данной организации, но по решению Владимира Путина была снята с этого поста.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил экс-министра просвещения России Ольгу Васильеву в должности президента Российской академии образования (РАО).
"Утвердить Васильеву Ольгу Юрьевну в должности президента Российской академии образования", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее президент России Владимир Путин снял Васильеву с поста главы попечительского совета Российской академии образования (РАО). Напомним, что она с 2016 по 2018 год занимала пост министра образования и науки. После реорганизации министерства до января 2020 года Васильева возглавляла Министерство просвещения.
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