Путин снял экс-министра Ольгу Васильеву с поста главы попечительского совета РАО
30 июня она была избрана президентом Российской академии образования, а до неё эту должность занимал Юрий Зинченко.
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Президент Владимир Путин освободил бывшего министра просвещения Ольгу Васильеву от должности председателя попечительского совета Российской академии образования (РАО). Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить Васильеву Ольгу Юрьевну от должности председателя попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия образования", — указано в документе.
Напомним, что Ольга Васильева с 2016 по 2018 год занимала пост министра образования и науки. После реорганизации министерства до января 2020 года она возглавляла Министерство просвещения. В марте прошлого года указом главы государства Васильева была назначена председателем попечительского совета РАО сроком на пять лет, а 30 июня текущего года её избрали президентом Российской академии образования. В выборах нового главы РАО приняли участие все члены академии, за избрание Ольги Васильевой проголосовали 109 членов академии. До неё пост президента РАО занимал Юрий Зинченко, он покинул его в начале февраля текущего года.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению, её председателем стал Владимир Мединский. Целью такого решения стало обеспечение планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов России, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории.
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