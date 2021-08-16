Путин снял экс-министра Ольгу Васильеву с поста главы попечительского совета РАО

Напомним, что Ольга Васильева с 2016 по 2018 год занимала пост министра образования и науки. После реорганизации министерства до января 2020 года она возглавляла Министерство просвещения. В марте прошлого года указом главы государства Васильева была назначена председателем попечительского совета РАО сроком на пять лет, а 30 июня текущего года её избрали президентом Российской академии образования. В выборах нового главы РАО приняли участие все члены академии, за избрание Ольги Васильевой проголосовали 109 членов академии. До неё пост президента РАО занимал Юрий Зинченко, он покинул его в начале февраля текущего года.