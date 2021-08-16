США решили возобновить вылеты из аэропорта Кабула
Как сообщалось ранее, несколько человек погибли, пытаясь уцепиться за улетающие самолёты, однако сейчас людей на взлётно-посадочной полосе нет.
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Военные Соединённых Штатов приняли решение возобновить вылеты из аэропорта Кабула, чтобы эвакуировать людей. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.
По словам собеседника телеканала, на взлётно-посадочной полосе навели порядок. В настоящее время людей на ней нет, но в Пентагоне допускают, что они вернутся. Тогда не исключено, что вылеты вновь могут приостановить. Они были на время прекращены американскими военными после ЧП. Как сообщалось, несколько человек погибли, пытаясь уцепиться за улетающие самолёты.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Позже в международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено. При этом накануне там приземлились четыре военно-транспортных самолёта Вооружённых сил США.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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