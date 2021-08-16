США решили возобновить вылеты из аэропорта Кабула

По словам собеседника телеканала, на взлётно-посадочной полосе навели порядок. В настоящее время людей на ней нет, но в Пентагоне допускают, что они вернутся. Тогда не исключено, что вылеты вновь могут приостановить. Они были на время прекращены американскими военными после ЧП. Как сообщалось, несколько человек погибли, пытаясь уцепиться за улетающие самолёты.