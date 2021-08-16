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В США обнаружили живого гигантского шершня-убийцу

В городе установят специальные ловушки, которые пометят насекомое, так специалисты узнают, где находится его гнездо.

16 августа, 16:05
<p><a href="https://agr.wa.gov/about-wsda/news-and-media-relations/news-releases?article=32673" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>Фото © <a href="https://agr.wa.gov/about-wsda/news-and-media-relations/news-releases?article=32673" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Washington State Department of Agriculture</a></p>

Фото © Washington State Department of Agriculture

В США в городе Блейн обнаружили живого азиатского гигантского шершня. В октябре 2020 года было уничтожено гнездо этих насекомых, и теперь в трёх километрах от этого места был снова обнаружен их представитель, сообщается на сайте Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон (WSDA).

"Этот шершень ведёт себя так же, как и те, что были уничтожены в прошлом году. Они тоже нападали на гнёзда бумажных ос", — рассказал главный энтомолог WSDA Свен Спичигер.

Он призвал местных жителей следить за тем, куда улетают шершни. Сообщается, что в Блейне установят специальные ловушки, которые, поймав насекомое, пометят его. Таким образом специалисты смогут узнать, где находится гнездо. Как рассказывают эксперты, азиатские гигантские шершни охотятся на насекомых, в том числе на медоносных пчёл, за час они могут уничтожить целый улей.

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Ранее Лайф писал о том, как полчища богомолов атаковали Москву и Подмосковье. По мнению энтомолога, опасаться их не стоит, так как данные насекомые могут лишь поцарапать человека, если их потревожить.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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