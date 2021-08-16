В США обнаружили живого гигантского шершня-убийцу

В США в городе Блейн обнаружили живого азиатского гигантского шершня. В октябре 2020 года было уничтожено гнездо этих насекомых, и теперь в трёх километрах от этого места был снова обнаружен их представитель, сообщается на сайте Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон (WSDA).

"Этот шершень ведёт себя так же, как и те, что были уничтожены в прошлом году. Они тоже нападали на гнёзда бумажных ос", — рассказал главный энтомолог WSDA Свен Спичигер.

Он призвал местных жителей следить за тем, куда улетают шершни. Сообщается, что в Блейне установят специальные ловушки, которые, поймав насекомое, пометят его. Таким образом специалисты смогут узнать, где находится гнездо. Как рассказывают эксперты, азиатские гигантские шершни охотятся на насекомых, в том числе на медоносных пчёл, за час они могут уничтожить целый улей.