Пентагон собирается отправить в Кабул ещё тысячу американских военных

США намерены отправить в Кабул ещё тысячу своих военных. Об этом со ссылкой на представителя Пентагона сообщило агентство Reuters. По данным источника, таким образом, общая численность американских военнослужащих в столице Афганистана составит около шести тысяч человек.

Напомним, после того как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан"*. Боевики стали захватывать одну провинцию за другой, а в последние дни, когда талибы зашли в столицу, ситуация обострилась максимально. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну, а талибы заявили о контроле над всеми районами столицы.