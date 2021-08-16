Пентагон собирается отправить в Кабул ещё тысячу американских военных
При этом ожидается, что эвакуация граждан из Афганистана продолжится, отмечает Reuters.
США намерены отправить в Кабул ещё тысячу своих военных. Об этом со ссылкой на представителя Пентагона сообщило агентство Reuters. По данным источника, таким образом, общая численность американских военнослужащих в столице Афганистана составит около шести тысяч человек.
Напомним, после того как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан"*. Боевики стали захватывать одну провинцию за другой, а в последние дни, когда талибы зашли в столицу, ситуация обострилась максимально. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну, а талибы заявили о контроле над всеми районами столицы.
В аэропорту Кабула воцарился хаос из-за тысяч желающих покинуть Афганистан. В воздушной гавани звучат выстрелы и крики пассажиров. Рейсов на всех не хватает, поэтому многие даже цепляются за самолёты, чтобы покинуть страну. Уже есть жертвы.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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