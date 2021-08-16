Путин упростил получение гражданства для победителей конкурсов АНО "Россия — страна возможностей"
Для этого иностранцам, имеющим высокие достижения в областях, представляющих интерес для РФ, необходимо будет предоставить один дополнительный документ.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства победителями конкурсов автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей". Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно новым правилам, иностранные граждане, имеющие определённые успехи в сферах, представляющих интерес для РФ, смогут предоставить документ о победе в конкурсах платформы "Россия — страна возможностей", и он будет учтён при обработке заявления на российское гражданство. Также организаторы конкурсов наравне с федеральными и региональными органами власти смогут обращаться к главе государства с просьбой о принятии в гражданство лиц, имеющих особые заслуги перед Россией.
Напомним, что платформа "Россия — страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития этой идеи была создана одноимённая автономная некоммерческая организация.
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