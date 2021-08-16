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Кассир украл из банка 12 млн рублей и попытался улететь с деньгами из Москвы

В данный момент молодой человек признал себя виновным, возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

16 августа, 15:36
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Москве кассир Сбербанка украл 12 миллионов рублей и пытался улететь из города, но злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник.

По предварительным данным, 26-летний молодой человек работал в отделении банка на Волгоградском проспекте. Там он украл пакеты с деньгами и, пытаясь скрыться, поехал в аэропорт Внуково. После задержания он признал себя виновным, возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

СК показал кадры с места захвата заложников в тюменском Сбербанке, возбуждено дело

СК показал кадры с места захвата заложников в тюменском Сбербанке, возбуждено дело

Ранее Лайф писал о том, как кассир и глава банковского отделения за годы наворовали 20 миллионов рублей. Нескромные расхитители теперь стали фигурантами уголовного дела, им грозит до десяти лет лишения свободы

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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