Байден выступит с экстренным заявлением по ситуации в Афганистане

Президент США Джо Байден в ближайшие часы вернётся в Белый дом из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), а затем выступит со специальным заявлением по ситуации в Афганистане. Такая информация следует из рабочего графика американского лидера, который распространяет пресс-служба Белого дома.

Уточняется, что в 13:00 по местному времени (или 20:00 мск) Байден прибывает в Белый дом, а в 15:45 (или 22:45 мск) выступит с речью, посвящённой Афганистану.

Напомним, что прошлое обращение Байдена по этой теме звучало 14 августа — ещё до того, как "Талибан"* официально захватил власть в Кабуле. Американский лидер в тот раз пригрозил боевикам, что любые их действия, которые поставят под угрозу граждан США в этой стране, получат военный ответ.