Байден выступит с экстренным заявлением по ситуации в Афганистане
В прошлый раз он комментировал происходящее 14 августа, то есть до того, как талибы официально захватили власть в Кабуле.
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Президент США Джо Байден в ближайшие часы вернётся в Белый дом из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), а затем выступит со специальным заявлением по ситуации в Афганистане. Такая информация следует из рабочего графика американского лидера, который распространяет пресс-служба Белого дома.
Уточняется, что в 13:00 по местному времени (или 20:00 мск) Байден прибывает в Белый дом, а в 15:45 (или 22:45 мск) выступит с речью, посвящённой Афганистану.
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Напомним, что прошлое обращение Байдена по этой теме звучало 14 августа — ещё до того, как "Талибан"* официально захватил власть в Кабуле. Американский лидер в тот раз пригрозил боевикам, что любые их действия, которые поставят под угрозу граждан США в этой стране, получат военный ответ.
Между тем бывший президент США Дональд Трамп назвал действия Байдена в Афганистане одним из величайших поражений США. Политик считает, что в приходе к власти "Талибана" виноват его преемник на посту главы Белого дома.
Как уже сообщал Лайф, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Президент Афганистана Гани улетел в Узбекистан. Ранее он объяснил своё решение покинуть страну.
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