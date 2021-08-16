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Эксперты спрогнозировали снижение цен на отдых в Египте

По мнению представителей отрасли, на рынке появится больше бюджетных туров и спецпредложений.

16 августа, 15:20
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Билеты на путешествия в Египет могут серьёзно подешеветь на фоне увеличения рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом пишет kp.ru.

"Увеличение количества рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх и возможность вылета из регионов самым наилучшим образом отразится на ценообразовании. Если новые рейсы распределятся между различными авиакомпаниями, это даст возможность для роста конкуренции между туроператорами", — сказала PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева.

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По её мнению, все эти факторы приведут к тому, что на рынке появится больше бюджетных туров и спецпредложений по Египту.

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Ранее стало известно, что по итогам 2021 года, согласно предварительным подсчётам, количество желающих отдохнуть в Крыму превысит рекордный показатель 2019 года в семь с половиной миллионов человек. Осенью полуостров примет уже семь миллионов туристов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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