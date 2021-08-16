Эксперты спрогнозировали снижение цен на отдых в Египте

Билеты на путешествия в Египет могут серьёзно подешеветь на фоне увеличения рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом пишет kp.ru.

"Увеличение количества рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх и возможность вылета из регионов самым наилучшим образом отразится на ценообразовании. Если новые рейсы распределятся между различными авиакомпаниями, это даст возможность для роста конкуренции между туроператорами", — сказала PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева.

По её мнению, все эти факторы приведут к тому, что на рынке появится больше бюджетных туров и спецпредложений по Египту.