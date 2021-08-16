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"Все в шоке": Афганская диаспора в России боится за будущее своей родины

Собеседники Лайфа боятся, что на территорию государства вместе с талибами вернётся шариатское право со всеми вытекающими.

16 августа, 15:01
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul

Народ Афганистана не хочет войны, ситуация в стране усложнилась, а боевики "Талибана"* не понимают, как "руководить государством и строить". Об этом в беседе с Лайфом рассказали представители афганской общины в России.

"Люди недовольны тем, что национальные флаги спустились, люди переживают за будущее родины. Не знаю, что будет дальше, но одно могу сказать: если нашу страну оставят в покое, мы бы уже решили все вопросы. Афганистан — очень красивая и богатая страна, народ гостеприимный, не хочет войны", — объяснил председатель правления афганской диаспоры Санкт-Петербурга Бахтияр Голь Мохаммад Наби.

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По мнению собеседников Лайфа, после прихода талибов к власти обстановка в стране остаётся до конца непонятной. Пока не ясно, будут ли они действовать самостоятельно или "выполнять чьи-то" приказы. Но у талибов есть свои недостатки, несмотря на отсутствие сообщений о зверствах членов "Талибана", есть те, кто выдаёт себя за талибов и грабит мирное население по ночам.

"Детей в школу не отпускают, женщинам не разрешают работать и выходить куда-либо без сопровождения мужчин. Возможно, в религии они знают, но вот как руководить страной и строить — они не понимают. Все в шоке, что страна как никак, но развивалась в определённом направлении, а сейчас все планы и национальные проекты под вопросом. Афганцы боятся, что будут жёсткие шариатские законы, хотя ислам — мирная религия", — подчеркнул председатель Единого афганского центра в Санкт-Петербурге Наим Голь Мохаммед.

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Собеседники Лайфа призвали земляков в Афганистане оставаться в своих домах и не выходить, пока ситуация не прояснится. Население паникует, а те, кто сотрудничал с западной коалицией, стремятся выехать из страны, не получив от них обещанной помощи.

"Что мы такого сделали, что уже какое поколение в такой беде находится? Только неделя прошла, как они начали атаковать, за последние два-три дня они захватили страну", — посетовал Бахтияр Голь Мохаммад Наби.

Три человека погибли в результате падения с самолёта над Кабулом

Три человека погибли в результате падения с самолёта над Кабулом

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Позже в международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено. При этом накануне там приземлились четыре военно-транспортных самолёта Вооружённых сил США.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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