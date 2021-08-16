Генсек ООН: Афганистан не должен стать безопасной гаванью для террористов
Гутерриш призвал все стороны, в том числе "Талибан"*, уважать и соблюдать международное гуманитарное право.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество сделать всё и задействовать все инструменты для того, чтобы Афганистан на фоне обострения ситуации в стране не стал "безопасной гаванью" для террористов. Он также призвал все стороны, в том числе "Талибан"*, уважать и соблюдать международное гуманитарное право, права и свободы людей.
"Международное сообщество должно объединиться, чтобы гарантировать, что Афганистан больше не будет использоваться в качестве платформы для безопасного укрытия террористических организаций", — отметил Гутерриш.
Люди пытаются покинуть Кабул любой ценой. Даже цепляясь за шасси самолётов : Хроника обострения в Афганистане
Напомним, после того как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан". Боевики стали захватывать одну провинцию за другой, а в последние дни, когда талибы зашли в столицу, ситуация обострилась максимально. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну, а талибы заявили о контроле над всеми районами столицы. Тем временем в аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан. В воздушной гавани звучат выстрелы и крики пассажиров. Рейсов на всех не хватает, поэтому многие даже цепляются за самолёты, чтобы покинуть страну.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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