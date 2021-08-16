Генсек ООН: Афганистан не должен стать безопасной гаванью для террористов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество сделать всё и задействовать все инструменты для того, чтобы Афганистан на фоне обострения ситуации в стране не стал "безопасной гаванью" для террористов. Он также призвал все стороны, в том числе "Талибан"*, уважать и соблюдать международное гуманитарное право, права и свободы людей.