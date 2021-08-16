Обстановка в Кабуле. Видео © LIFE

Лайф пообщался с жителями Кабула, которые остались в городе после прихода к власти движения "Талибан"*, и выяснил, какая обстановка сейчас царит в столице Афганистана. При этом мнения местных разделились — некоторые считают себя попавшими в ловушку, а другие надеются, что талибы смогут навести порядок.

"В городе сейчас спокойнее и безопаснее, что будет дальше — неизвестно. Никто из моих близких не пострадал, не считая нескольких жертв в аэропорту, когда иностранные силы открыли огонь по местным жителям, которые хотели бежать. В городе царит мир", — рассказал мужчина по имени Фазаль-Хак.

По его словам, в первые часы паники город накрыла волна мародёрства, однако талибы быстро пресекли преступность и взяли под охрану магазины, торговые центры и другие здания. Другой местный житель по имени Назирахмад в беседе с Лайфом рассказал, что его район был обстрелян талибами. Мужчина признался, что остался в Кабуле из-за работы, однако вся его семья уехала из города незадолго до столкновений. Также поступили близкие ещё одного собеседника Лайфа.

"Я в ловушке здесь, моя жена и мой друг в Белоруссии. Нам всем нужна помощь, это настоящая трагедия мирового масштаба. Всем всё равно. Это факт, который мы не можем оставить позади", — подчеркнул мужчина по имени Халил.

Как рассказал ещё один собеседник Лайфа Вахит, паника в Кабуле началась на фоне слухов о том, что страну покинул экс-президент Ашраф Гани. Узнав об этом, многие политики, имевшие на руках документы и визу, рванули в аэропорт и успели бежать из Афганистана. Дальше, по словам Вахита, сработало "сарафанное радио", и в воздушную гавань прорвались все, кто хотел улететь из страны, но не имел при этом необходимых документов. Мужчина добавил, что сейчас паника сошла к минимуму, и некоторые горожане вышли на работу. При этом он отмечает, что талибы заверяют местных жителей в обеспечении ими полной безопасности и обещают соблюдать права граждан.

"С утра, конечно, была паника и опасность, потому что понятие, которое было раньше о "Талибане", у народа было такое мнение, что они также поступают сейчас. А в этот раз они дали понять, что никого не трогали... Даже про хиджабы особо не говорили, что должны его надеть женщины... Они даже возле ТЦ стоят и говорят: "Вы можете не беспокоиться, мы будем охранять ваши жизни", — рассказывает собеседник Лайфа.