От надежды до паники: Приход талибов к власти расколол афганское общество
Лайф пообщался с жителями Кабула, которые рассказали об обстановке в городе. Их мнения разделились.
Обстановка в Кабуле. Видео © LIFE
Лайф пообщался с жителями Кабула, которые остались в городе после прихода к власти движения "Талибан"*, и выяснил, какая обстановка сейчас царит в столице Афганистана. При этом мнения местных разделились — некоторые считают себя попавшими в ловушку, а другие надеются, что талибы смогут навести порядок.
"В городе сейчас спокойнее и безопаснее, что будет дальше — неизвестно. Никто из моих близких не пострадал, не считая нескольких жертв в аэропорту, когда иностранные силы открыли огонь по местным жителям, которые хотели бежать. В городе царит мир", — рассказал мужчина по имени Фазаль-Хак.
По его словам, в первые часы паники город накрыла волна мародёрства, однако талибы быстро пресекли преступность и взяли под охрану магазины, торговые центры и другие здания. Другой местный житель по имени Назирахмад в беседе с Лайфом рассказал, что его район был обстрелян талибами. Мужчина признался, что остался в Кабуле из-за работы, однако вся его семья уехала из города незадолго до столкновений. Также поступили близкие ещё одного собеседника Лайфа.
"Я в ловушке здесь, моя жена и мой друг в Белоруссии. Нам всем нужна помощь, это настоящая трагедия мирового масштаба. Всем всё равно. Это факт, который мы не можем оставить позади", — подчеркнул мужчина по имени Халил.
Как рассказал ещё один собеседник Лайфа Вахит, паника в Кабуле началась на фоне слухов о том, что страну покинул экс-президент Ашраф Гани. Узнав об этом, многие политики, имевшие на руках документы и визу, рванули в аэропорт и успели бежать из Афганистана. Дальше, по словам Вахита, сработало "сарафанное радио", и в воздушную гавань прорвались все, кто хотел улететь из страны, но не имел при этом необходимых документов. Мужчина добавил, что сейчас паника сошла к минимуму, и некоторые горожане вышли на работу. При этом он отмечает, что талибы заверяют местных жителей в обеспечении ими полной безопасности и обещают соблюдать права граждан.
"С утра, конечно, была паника и опасность, потому что понятие, которое было раньше о "Талибане", у народа было такое мнение, что они также поступают сейчас. А в этот раз они дали понять, что никого не трогали... Даже про хиджабы особо не говорили, что должны его надеть женщины... Они даже возле ТЦ стоят и говорят: "Вы можете не беспокоиться, мы будем охранять ваши жизни", — рассказывает собеседник Лайфа.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Его местонахождение неизвестно. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, однако аэропорт прекратил обслуживание гражданских рейсов. В результате отчаявшиеся афганцы начали цепляться за улетающие самолёты американских вооружённых сил. Эти попытки закончились трагедией.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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