Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"
В жюри вернётся "золотой состав" проекта, а ведущим станет любимец российских телезрителей Дмитрий Нагиев.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Стали известны имена наставников в десятом сезоне музыкального проекта "Голос" на Первом канале. Кресла наставников планируют занять Александр Градский, Пелагея, Леонид Агутин и Дима Билан, а ведущим нового сезона станет Дмитрий Нагиев, сообщили в пресс-службе Первого канала.
"Кресла наставников в юбилейном, 10-м сезоне шоу "Голос" займут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин — золотой состав жюри, с которого всё начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью", — говорится в сообщении.
Телеканал также рассказал об этапе слепых прослушиваний, к которым будут допущены вокалисты, успешно прошедшие стадию предварительных кастингов. Из 120 человек в них поучаствуют 18 вокалистов, которые прошли отбор, но так и не успели попасть на слепые прослушивания в прошлый раз. В этот раз перед жюри будут выступать как профессионалы, так и любители — менеджеры, лингвисты, юристы, бухгалтеры, а также электромонтёр связи и даже капитан полиции.
Ранее Лайф рассказывал о талантливом и харизматичном участнике проекта "Голос. Дети", который стал победителем восьмого сезона шоу. Подросток из Санкт-Петербурга выступал от команды Светланы Лободы, которая весь сезон промахивалась с репертуаром, но в финале произошло маленькое чудо: случилось 100-процентное совпадение харизмы и композиции.
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