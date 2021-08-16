Названы наставники десятого сезона шоу "Голос"

"Кресла наставников в юбилейном, 10-м сезоне шоу "Голос" займут Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин — золотой состав жюри, с которого всё начиналось и которому проект в огромной степени обязан многолетней популярностью и зрительской любовью", — говорится в сообщении.

Телеканал также рассказал об этапе слепых прослушиваний, к которым будут допущены вокалисты, успешно прошедшие стадию предварительных кастингов. Из 120 человек в них поучаствуют 18 вокалистов, которые прошли отбор, но так и не успели попасть на слепые прослушивания в прошлый раз. В этот раз перед жюри будут выступать как профессионалы, так и любители — менеджеры, лингвисты, юристы, бухгалтеры, а также электромонтёр связи и даже капитан полиции.