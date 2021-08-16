США эвакуировали своих служебных собак из Кабула
Животных расположили в креслах на борту самолёта среди военных и представителей дипмиссии.
Фото © Twitter / Chetan Rathod
США эвакуировали своих служебных собак из Кабула, захваченного представителями радикального исламского движения "Талибан"*. Кадры с четвероногими пассажирами опубликовал телеканал ABC News в "Твиттере".
США эвакуировали своих служебных собак из Кабула. Видео © Twitter / ABC News
Животных доставили в аэропорт Кабула вместе с официальными лицами США. Собаки расположились в креслах на борту самолёта среди военных и представителей дипмиссии. Рейс с официальными лицами, военными США и служебными собаками в итоге успешно покинул Кабул.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, и в Кабуле началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов в аэропорту на всех не хватает.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Комментариев: 0