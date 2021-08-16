США эвакуировали своих служебных собак из Кабула, захваченного представителями радикального исламского движения "Талибан"*. Кадры с четвероногими пассажирами опубликовал телеканал ABC News в "Твиттере".

Животных доставили в аэропорт Кабула вместе с официальными лицами США. Собаки расположились в креслах на борту самолёта среди военных и представителей дипмиссии. Рейс с официальными лицами, военными США и служебными собаками в итоге успешно покинул Кабул.