В США заявили о готовности эвакуировать всех своих граждан из аэропорта Кабула
По словам помощника американского лидера, страна намерена обеспечивать охрану воздушной гавани в ближайшее время.
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Соединённые Штаты смогут эвакуировать всех своих граждан и некоторых афганцев из аэропорта Кабула, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы полагаем, что сможем осуществить проводимую в настоящий момент эвакуацию американских граждан, афганцев, которые на нас работают, в том числе переводчиков, а также уязвимых групп афганцев", — сказал он в эфире телеканала ABC.
Салливан добавил, что США намерены обеспечивать охрану воздушной гавани в Кабуле в ближайшее время. Он заверил, что его страна будет сосредоточена в первую очередь на обеспечении безопасности аэропорта и в последующие дни, вывозя людей.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. Вслед за президентом покинуть Афганистан решили тысячи жителей, в Кабуле началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов в аэропорту на всех не хватает.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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