В США заявили о готовности эвакуировать всех своих граждан из аэропорта Кабула

Соединённые Штаты смогут эвакуировать всех своих граждан и некоторых афганцев из аэропорта Кабула, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы полагаем, что сможем осуществить проводимую в настоящий момент эвакуацию американских граждан, афганцев, которые на нас работают, в том числе переводчиков, а также уязвимых групп афганцев", — сказал он в эфире телеканала ABC.

Салливан добавил, что США намерены обеспечивать охрану воздушной гавани в Кабуле в ближайшее время. Он заверил, что его страна будет сосредоточена в первую очередь на обеспечении безопасности аэропорта и в последующие дни, вывозя людей.