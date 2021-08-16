Три человека погибли в результате падения с самолёта над Кабулом

Три человека погибли в результате падения с самолёта в Афганистане. Видео © Соцсети

Три человека погибли при попытке вылететь с территории Афганистана, зацепившись за шасси американского самолёта. Об этом сообщило афганское агентство Khaama Press, комментируя появившиеся в Сети жуткие кадры с падением людей с воздушного судна.