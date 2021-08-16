Три человека погибли в результате падения с самолёта над Кабулом
Местные жители не смогли занять место внутри воздушного судна и пытались покинуть страну очень опасным способом.
Фото © Соцсети
Три человека погибли в результате падения с самолёта в Афганистане. Видео © Соцсети
Три человека погибли при попытке вылететь с территории Афганистана, зацепившись за шасси американского самолёта. Об этом сообщило афганское агентство Khaama Press, комментируя появившиеся в Сети жуткие кадры с падением людей с воздушного судна.
По данным агентства, после взлёта люди продолжали держаться за шасси. Но самолёт набрал высоту, и их стряхнуло. В результате падения, как удалось выяснить агентству, погибли трое.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле всей территории Афганистана. В столице страны началась паника, жители пытаются улететь, но рейсов на всех не хватает. Позже в международном аэропорту Кабула заявили, что обслуживание гражданских рейсов приостановлено. При этом накануне там приземлились четыре военно-транспортных самолёта Вооружённых сил США.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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