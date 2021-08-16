"Америка придумала очередную какую-то аферу против мусульман. Говорили, что никогда не выйдут оттуда (из Афганистана. — Прим. Лайфа), теперь бросили всех и сбежали. Представьте, десятилетиями там погибают люди, там уже больше двух миллионов было погибших мирных жителей, ещё лет пять назад. Сейчас сколько погибло там... Бедных людей мучают", — сказал Кадыров в прямом эфире на странице своего сына Адама в Instagram.