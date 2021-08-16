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"Надо готовиться к худшему": Кадыров назвал события в Афганистане очередной аферой США

Глава Чечни считает движение "Талибан"* американским проектом наряду с бен Ладеном.

16 августа, 11:51
<p>Фото © ТАСС / Елена Афонина</p>

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал обострение в Афганистане очередной аферой США против мусульман. По его мнению, странам, граничащим с этой страной, придётся готовиться к худшему.

"Америка придумала очередную какую-то аферу против мусульман. Говорили, что никогда не выйдут оттуда (из Афганистана. — Прим. Лайфа), теперь бросили всех и сбежали. Представьте, десятилетиями там погибают люди, там уже больше двух миллионов было погибших мирных жителей, ещё лет пять назад. Сейчас сколько погибло там... Бедных людей мучают", — сказал Кадыров в прямом эфире на странице своего сына Адама в Instagram.

Глава Чечни назвал движение "Талибан"* американским проектом наряду с бен Ладеном. Поэтому Рамзан Кадыров считает необходимым России и союзным государствам укреплять границы и "готовиться к худшему".

Крики и выстрелы в давке: Страшные кадры из Кабула, где жители пытались спастись после захвата власти

Крики и выстрелы в давке: Страшные кадры из Кабула, где жители пытались спастись после захвата власти

Напомним, после того как президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, в стране активизировались силы радикального движения "Талибан". Боевики стали захватывать одну провинцию за другой, а в последние дни, когда талибы зашли в столицу, ситуация обострилась максимально. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну, а талибы заявили о контроле над всеми районами Кабула. Тем временем в аэропорту Кабула произошла давка из-за желающих покинуть Афганистан. В воздушной гавани звучат выстрелы и крики пассажиров. Рейсов на всех не хватает, поэтому многие даже цепляются за самолёты.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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