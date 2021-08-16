Крики и выстрелы в давке: Страшные кадры из Кабула, где жители пытались спастись после захвата власти
Накануне запрещённая на территории РФ организация "Талибан" устроила переворот в Афганистане, и большинство местных жителей бросилось прочь из страны, надеясь выжить.
Скриншот © Twitter / GuillaumeAuda и Mediavenir
Как только талибы объявили о том, что контролируют всю страну, афганцы ринулись в аэропорт Кабула в надежде на эвакуацию
Видео © Twitter / Duc de Royan и Gilbert Collard
Первое время люди старались вести себя спокойно, но стоило им понять, что чиновники и работники аэропорта покинули свои места, началась паника
Видео © Twitter / C O U P S U R E и Mediavenir
В страшной давке слышались крики, люди спешили прорваться к самолётам, которых почти не осталось: коммерческие рейсы были отменены, а военные США вывозили своих
Видео © Telegram / Бушующий мир
Вертолёты и самолёты взлетали прямо среди толпы, не заботясь о безопасности, а отчаявшиеся люди ещё долго бежали за ними
Видео © Twitter / BANDIT XRAY
Армия США пыталась пугать местных жителей выстрелами, но те рвались вперёд несмотря ни на что
Видео © Telegram / MDK
Множество людей забиралось на трапы по головам, сталкивая других. Несколько человек погибло в давке или упав с высоты самолёта
Видео © Twitter / GuillaumeAuda
А некоторые отчаянные забирались даже на шасси, мечтая выбраться из Афганистана, но окончили свои дни, сорвавшись вниз, когда самолёт был уже в небе
Видео © Telegram / Двач
Люди побежали в сторону последнего самолёта (первый самолёт, который был нашим, уже улетел, заполненный чиновниками). Был ещё один рейс, на который люди пытались сесть. Началась практически давка. Мы вернулись и увидели множество людей, сидящих под крыльями самолёта неподалёку от ВПП в надежде, что им достанется место. Люди были в шоке — бегали от одного самолёта к другому и не знали, что делать
А люди, которые не смогли спастись, записывали ролики в соцсети, плача и не зная, кого винить, как, например, эта девочка
Видео © Twitter / Masih Alinejad
Мы не считаемся, потому что родились в Афганистане. Я не могу перестать плакать, поэтому постоянно вытираю слёзы, чтобы записать это видео. Всем плевать на нас, а мы медленно умираем, становясь историей. Это забавно, да?
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