Как только талибы объявили о том, что контролируют всю страну, афганцы ринулись в аэропорт Кабула в надежде на эвакуацию

Первое время люди старались вести себя спокойно, но стоило им понять, что чиновники и работники аэропорта покинули свои места, началась паника

В страшной давке слышались крики, люди спешили прорваться к самолётам, которых почти не осталось: коммерческие рейсы были отменены, а военные США вывозили своих

Видео © Telegram / Бушующий мир

Вертолёты и самолёты взлетали прямо среди толпы, не заботясь о безопасности, а отчаявшиеся люди ещё долго бежали за ними

Видео © Twitter / BANDIT XRAY

Армия США пыталась пугать местных жителей выстрелами, но те рвались вперёд несмотря ни на что

Видео © Telegram / MDK

Множество людей забиралось на трапы по головам, сталкивая других. Несколько человек погибло в давке или упав с высоты самолёта

Видео © Twitter / GuillaumeAuda

А некоторые отчаянные забирались даже на шасси, мечтая выбраться из Афганистана, но окончили свои дни, сорвавшись вниз, когда самолёт был уже в небе

Видео © Telegram / Двач

Люди побежали в сторону последнего самолёта (первый самолёт, который был нашим, уже улетел, заполненный чиновниками). Был ещё один рейс, на который люди пытались сесть. Началась практически давка. Мы вернулись и увидели множество людей, сидящих под крыльями самолёта неподалёку от ВПП в надежде, что им достанется место. Люди были в шоке — бегали от одного самолёта к другому и не знали, что делать Очевидец из аэропорта

А люди, которые не смогли спастись, записывали ролики в соцсети, плача и не зная, кого винить, как, например, эта девочка

Видео © Twitter / Masih Alinejad